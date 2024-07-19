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В Кремле оценили решение Украины ограничить транзит нефти из РФ в Европу

Кремль считает маловероятной возможность установления диалога с украинскими компаниями, отвечающими за транзит нефти из России в Европу по трубопроводу «Дружба», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, дело в том, что Киев принимал соответствующее решение не на техническом, а на политическом уровне.

Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Подобное решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт и Москва работают над возобновлением поставок нефти в страну. По словам дипломата, у компании «ЛУКОЙЛ» сейчас нет возможности поставлять топливо в страну из-за ситуации на Украине, по территории которой осуществлялся импорт.

Киев в июне ужесточил санкции против ЛУКОЙЛа. В результате российская компания лишилась права транзита нефти по территории Украины.

До этого глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил, что компания не будет вести переговоры с «Газпромом» по продлению транзита газа. По его словам, газотранспортная система Украины должна работать без российской компании. Для этого Киев намерен увеличить добычу до 15 млрд кубометров, что позволит стать экспортером топлива.

Политика
Дмитрий Песков
Лукойл