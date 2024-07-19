Кремль считает маловероятной возможность установления диалога с украинскими компаниями, отвечающими за транзит нефти из России в Европу по трубопроводу «Дружба», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, дело в том, что Киев принимал соответствующее решение не на техническом, а на политическом уровне.

Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Подобное решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт и Москва работают над возобновлением поставок нефти в страну. По словам дипломата, у компании «ЛУКОЙЛ» сейчас нет возможности поставлять топливо в страну из-за ситуации на Украине, по территории которой осуществлялся импорт.

Киев в июне ужесточил санкции против ЛУКОЙЛа. В результате российская компания лишилась права транзита нефти по территории Украины.

До этого глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил, что компания не будет вести переговоры с «Газпромом» по продлению транзита газа. По его словам, газотранспортная система Украины должна работать без российской компании. Для этого Киев намерен увеличить добычу до 15 млрд кубометров, что позволит стать экспортером топлива.