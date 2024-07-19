Песков назвал преимущество Трампа на посту президента США

Президентство Дональда Трампа сопровождалось значительными противоречиями, но его выгодно отличало то, что в это время между США и Россией был диалог. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, в то время, когда Трамп возглавлял США, в российско-американских отношениях «было много напряженности и противоречий».

«Но, по крайней мере, был диалог. Это его выгодно отличает от предшественников и последователей. Но в остальном, скажем так, точек напряжения было очень много», - отметил Дмитрий Песков.



Ранее Дональд Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от Республиканской партии. Выступая на съезде политического объединения, он пообещал, что в случае своего избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, «который создала нынешняя администрация» Джо Байдена. Он также заметил, что военное противостояние между Россией и Украиной не началось бы, если бы он продолжал оставаться президентом США.

Названа причина, по которой Байден остается в президентской гонке

Выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года. На следующей неделе должно было состояться онлайн-голосование Демократической партии США за кандидатуру нынешнего американского лидера Джо Байдена в качестве претендента на высший государственный пост. Однако его перенесли на начало августа.