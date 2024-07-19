В МИД рассказали, что Россия выполнила все обещания перед Африкой

Россия выполнила все обещания перед странами Африки, которые Москва дала летом 2023 года в рамках саммита "Россия-Африка". Об этом в рамках дискуссии клуба "Валдай" заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия – Африка" Олег Озеров, передает РИА Новости.

"Все обещания, которые давал наш президент на втором саммите, полностью выполнены", - подчеркнул он.



Он добавил, что попытки Запада выстроить диалог с африканскими странами путем диктата и покровительства не находят отклика в регионе. При этом шаги и инициативы России по отношению к Африке приняты, отметил Озеров.

РФ отправила зерно и удобрения в Буркина-Фасо, Зимбабве, ЦАР, Мали, Сомали, Эритрею, Зимбабве Малави, Кению и Нигерию, подчеркнул посол. До этого сообщалось, что Того рассматривает организацию БРИКС как решающую силу, которая может сыграть роль в формировании многополярного мира.

По словам министра иностранных дел страны Робера Дюссе, для Африки объединение БРИКС предлагает альтернативу "традиционным партнерам" стран региона.