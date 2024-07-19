В Кремле рассказали об отсутствии диалога с США

Диалог России с нынешней администрацией США практически не осуществляется. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, между Москвой и Вашингтоном бывают только ситуативные коммуникации, которые "вряд ли можно назвать диалогом".

"Его [диалога] практически нет", - сказал Песков.



Представитель Кремля не уточнил, по каким именно каналам поддерживаются коммуникации.

"Это мы не можем уточнить", - ответил он на соответствующий вопрос.



Песков также отметил, что период, когда Дональд Трамп был президентом США, сопровождался значительными противоречиями и напряженностью, но между государствами был диалог.

"Это его выгодно отличает от предшественников и последователей. Но в остальном, скажем так, точек напряжения было очень много", - добавил пресс-секретарь главы российского государства.



До этого Дмитрий Песков заявил, что насилие на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах является предметом озабоченности всего мира, в том числе РФ.