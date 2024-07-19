Симоньян отреагировала на глобальный технический сбой

Западные санкции привели к тому, что Россия стала переходить на отечественное программное обеспечение и глобальный мировой технический сбой ее сегодня не затронул. Об этом заявила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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Сегодня в мире произошел глобальный сбой, связанный с работой сервисов Microsoft. Техника стала показывать «синий экран», что привело к массовым очередям и отменам рейсов. О проблемах сообщили крупные авиакомпании США, аэропорт Берлина, аэропорты и банки Австралии и другие организации по всему миру. В Microsoft заявили, что сервисы восстанавливаются, а специалисты продолжают принимать меры по стабилизации ситуации.

Симоньян констатировала, что из-за компьютерного сбоя «не работают аэропорты, системы пожаротушения и даже больницы».

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«А в России из-за санкций давно стали переходить на отечественное ПО. Хоть иногда и кособокое, но свое, родненькое. И никакого сбоя нет. Есть смысл обновить в оксфордских словарях значение русской пословицы: «За что боролись, на то и напоролись»», - написала она.



В свою очередь заместитель председателя комиссии по международным делам Совета Федерации России Андрей Климов выразил уверенность, что ответственность за этот сбой в западных странах могут возложить на Россию, так как наша страна может быть объявлена виновной «даже во вспышках на Солнце».