В Совфеде объяснили, почему Россию могут обвинить в техническом сбое

Россию традиционно могут обвинить в глобальном техническом сбое в западных странах, из-за которого сегодня массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Об этом заявил «Абзацу» заместитель председателя комиссии по международным делам Совета Федерации России Андрей Климов.

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Сегодня в мире произошел глобальный сбой, связанный с работой сервисов Microsoft. О проблемах сообщили крупные авиакомпании США, аэропорты, банки и другие организации по всему миру. В Microsoft заявили, что сервисы восстанавливаются, а специалисты продолжают принимать меры по стабилизации ситуации.

По словам российского сенатора, не исключено, что ответственность за этот сбой в западных странах могут возложить на Россию.

Microsoft выступила с заявлением после массового сбоя

«Потому что даже во вспышках на Солнце нас будут обвинять, говорить, что вот есть вспышки, специально рассчитанные, чтобы страдал западный мир. Там же полно психов и не сильно образованных. Кроме того, там есть фабрики фейков и лаборатории по психологическому воздействию. Я не исключал бы такого поворота», - констатировал Андрей Климов, назвав подобные обвинения абсурдом.



Напомним, что ранее посла РФ в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за обвинений в адрес ФСБ. Замминистра иностранных дел Британии заявил, что частные разговоры высокопоставленных британских политиков и госслужащих были скомпрометированы в результате действий российской спецслужбы. Он обвинил ФСБ в попытке вмешаться в политические процессы в Великобритании.