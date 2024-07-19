Губернатор Коми предложить запретить детям пользоваться интернетом

Глава республики Коми Владимир Уйба высказал идею о запрете доступа к интернету для детей в России, передает БНК. Он выразил опасения относительно зависимости детей от игр, посещения опасных сайтов и рискованных знакомств в сети. Уйба отправил свое предложение о запрете интернета для детей в правительство Российской Федерации.

Нужна политическая воля высшего руководства страны на то, чтобы закрыть интернет-пространство для детей. Закрыть. Просто раз и навсегда. Потому что сегодня это страшная трагедия, мы ее отчасти только на себе испытываем: дети уходят с головой в Интернет. Кто-то становится игроманами, зависимыми, пользователями всяких порно-сайтов, — утверждает политик.



Уйба переживает, что дети будут переписываться «не пойми с кем» и все закончится растлением. Глава Коми вспомнил счастливое детство в Советском Союзе и заявил, что сократил бы Министерство цифрового развития в регионе и оставил россиянам лишь «профессиональный и научный Интернет».

Он предложил использовать только школьный интернет для подростков, который будет доступен на уроках информатики и в тематических кружках. Однако он выразил мнение, что для реализации этой инициативы требуется поддержка высшего руководства страны. Уйба также привел пример Италии, где, по его словам, детям полностью запретили доступ к интернету.

Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон о запрете детям заводить аккаунты в соцсетях. Он объяснил свое решение тем, что соцсети вредят детям во многих смыслах, а новая норма позволит родителям лучше защищать детей от вредоносного контента.

Также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что российских детей в соцсетях стали призывать совершать теракты. Большая часть аккаунтов зарегистрирована на территории Украины — был проанализирован целый ряд таких страниц, отметила она. Оказалось, что почти все аккаунты были созданы недавно.