Госдума рассмотрит законопроекты о высылке нелегалов из РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на рассмотрении депутатов сейчас находятся 25 законопроектов по контролю за миграцией и готовится закон об уголовной ответственности за организацию нелегальной миграции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин назвал совершенствование миграционного законодательства приоритетом для Думы. Он сообщил, что на следующей неделе депутаты во втором чтении рассмотрят законопроекты о режиме высылки нелегальных мигрантов.

Володин отметил, что данные о таких иностранцах власти планируют вносить в специальный Реестр контролируемых лиц. Если законопроект окончательно примут, решения о высылке в некоторых случаях будет сразу принимать полиция, а не суды.

Также во втором чтении рассмотрят законопроект, ужесточающий требования к продаже сим-карт иностранцам. Заключить договор они смогут только в офисах операторов связи, пройдя обязательную идентификацию с использованием биометрии.

Также Володин напомнил, что в Думу внесут инициативы, о которых ранее рассказала вице-спикер Ирина Яровая. Она сообщала, что преступления, связанные с организацией незаконной миграции, в России планирует отнести к тяжким и особо тяжким. Речь, в частности, идет о незаконной регистрации мигрантов и подделке документов. Также депутаты хотят признать нелегальное нахождение в РФ отягчающим вину обстоятельством.

Кроме того, в Думу внесут законопроект, запрещающий участие посредников в проведении экзаменов по русскому языку для иностранцев. Еще одна инициатива предусматривает внесудебную блокировку сайтов с рекламой нелегального получения документов.

Володин отметил, что борьба с нелегальной миграции входит в сферу компетенций многих министерств и ведомств. Депутаты попросили МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет и правительство представить собственные предложения по контролю за миграцией.