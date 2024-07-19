В Крыму прокомментировали желание Киева разместить силы НАТО в Черном море

Намерение Украина обеспечить постоянное присутствие сил Североатлантического альянса в Черном море является бредом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы крымского парламента Владимира Константинова.

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«Их присутствие в Черном море регулируется не указами Зеленского, а международными договорами столетней выдержки. Это всё напоминает бред сумасшедшего», — заявил он.



В России заявили об ответе на возможное привлечение Украиной сил НАТО в Черное море

Отмечается, что Киев не располагает силами для присутствия в Черном море и выхода в Азовское море.

Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины. Она предполагает построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных или скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.