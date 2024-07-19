В Госдуме ожидаются изменения на руководящих постах

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»), а также председатели комитета по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) и комитета по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») до конца месяца оставят свои должности. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на три источника.

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По данным издания, 22 июля проекты постановлений об уходе этих депутатов со своих должностей в нижней палате рассмотрит Совет Госдумы, после этого, на заседании 24 июля, Госдума рассмотрит вопрос о смене руководства.

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Все три поста необходимы, чтобы освободить места для отставных членов правительства РФ, которые баллотируются в Госдуму. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов выдвинулись в нижнюю палату по мажоритарным округам. Ожидается, что Абрамченко, в случае избрания, займет пост вице-спикера, Матыцин станет председателем комитета по спорту, а Шульгинов возглавит комитет по энергетике.

Ранее певец Родион Газманов сообщил, что баллотируется в депутаты Мосгордумы.