В Госдуме ожидаются изменения на руководящих постах

"Ведомости": Неверов, Завальный и Свищев покинут руководящие посты в Госдуме
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»), а также председатели комитета по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) и комитета по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») до конца месяца оставят свои должности. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на три источника.
По данным издания, 22 июля проекты постановлений об уходе этих депутатов со своих должностей в нижней палате рассмотрит Совет Госдумы, после этого, на заседании 24 июля, Госдума рассмотрит вопрос о смене руководства.
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Все три поста необходимы, чтобы освободить места для отставных членов правительства РФ, которые баллотируются в Госдуму. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов выдвинулись в нижнюю палату по мажоритарным округам. Ожидается, что Абрамченко, в случае избрания, займет пост вице-спикера, Матыцин станет председателем комитета по спорту, а Шульгинов возглавит комитет по энергетике.
Ранее певец Родион Газманов сообщил, что баллотируется в депутаты Мосгордумы.