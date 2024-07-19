В Госдуме хотят дать депутатам боевое огнестрельное оружие

Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев («Единая Россия») в беседе с РИА Новости заявил, что с учетом возможных провокаций и особого внимания, в том числе врагов, в отношении депутатов необходимо дать депутатам право носить боевое огнестрельное оружие.

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«Выступаю за то, чтобы депутатам Государственной Думы дали право на ношение боевого огнестрельного оружия», — сказал он, уточнив, что это вопрос безопасности.



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Хамзаев напомнил, что Росгвардия предложила дать право носить оружие руководству Центрального банка. По его словам, у депутатов должна быть такая возможность, так как не у всех есть возможность иметь личных охранников.

Кроме этого, он предложил норму, согласно которой все депутаты в обязательном порядке должны будут сдавать нормы ГТО и пройти курсы оказания первой помощи.

17 мая сообщалось, что высокопоставленные сотрудники Центробанка могут получить право на ношение боевого стрелкового оружия. В ЦБ пояснили, что право на ношение боевого стрелкового оружия необходимо для обеспечения безопасности в новых регионах страны.

Ранее россиянин украл четыре ружья и начал стрелять из них во дворе дома.