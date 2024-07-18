Володин заявил, что России есть что предложить Никарагуа

Парламентариям России и Никарагуа нужно искать эффективные решения для реализации совместных проектов в различных сферах, РФ есть что предложить. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заседании Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) республики.

"В рамках парламентского измерения нам правильно искать эффективные решения для реализации совместных проектов в различных сферах. России есть что предложить, - сказал он. - Дополнительные возможности открывают новые форматы сотрудничества между нашими парламентами".



Члены ассамблеи аплодисментами приветствовали выступление Володина.

Спикер ГД и возглавляемая им делегация депутатов Думы в четверг утром прибыла в столицу Никарагуа. По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представит Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской революции, которые пройдут 19 июля в Манагуа.