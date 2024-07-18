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Володин заявил, что России есть что предложить Никарагуа

Парламентариям России и Никарагуа нужно искать эффективные решения для реализации совместных проектов в различных сферах, РФ есть что предложить. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заседании Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) республики.

Володин заявил, что России есть что предложить Никарагуа
© РИА Новости
"В рамках парламентского измерения нам правильно искать эффективные решения для реализации совместных проектов в различных сферах. России есть что предложить, - сказал он. - Дополнительные возможности открывают новые форматы сотрудничества между нашими парламентами".

Члены ассамблеи аплодисментами приветствовали выступление Володина.

Спикер ГД и возглавляемая им делегация депутатов Думы в четверг утром прибыла в столицу Никарагуа. По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представит Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской революции, которые пройдут 19 июля в Манагуа.

Политика
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