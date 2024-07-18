Захарова заявила о новом ударе Чехии по отношениям с Россией

Отказ Чехии признавать российские паспорта без биометрического чипа является недружественным шагом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Прага наносит новый удар двусторонним отношениям стран. Он нацелен на то, чтобы затруднить пребывание в республике российских граждан, указала дипломат.

Одностороннее решение чешских властей об отказе признавать российские паспорта без биометрического чипа мы расцениваем как очередной недружественный шаг, который имеет своей целью нанести дополнительный ущерб двусторонним отношениям и затруднить пребывание в стране российских граждан, включая сотрудников российского дипломатического представительства, — отметила Захарова.



По словам представителя МИД, Прага доказала, что она хочет быть авангарде русофобской политики коллективного Запада. При всем этом власти страны осознают, что в настоящий момент возможности по оформлению нового поколения паспортов минимальны из-за решения сократить численный состав российского посольства, добавила Захарова.

Чехия сократит численность российского посольства до 7 дипломатов

Ранее власти Чехии заявили о планах подготовить до четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины до конца текущего года, сказано в договоре о сотрудничестве в сфере безопасности. Отмечается, что столько же бойцов Чехия будет готовить и в последующие годы.