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Владимир Познер прокомментировал сообщения о своей госпитализации

90-летний российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения о пройденном им курсе химиотерапии и госпитализации.

Познер прокомментировал сообщения о своей госпитализации
© РИА Новости

Его супруга Надежда Соловьёва ранее назвала их "чушью".

"Стопроцентное вранье. Я сейчас на симпозиуме в Стамбуле. Спасибо за беспокойство", - заверил Владимир Познер ТАСС.

В конце мая Владимир Познер вовлечен в скандал вокруг своего выступления в Амстердаме. Депутаты парламента Нидерландов требовали от главы МИД страны дать разъяснения по поводу участия тележурналиста в мероприятии рамках концертного тура.

Политика
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