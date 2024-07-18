Познер прокомментировал сообщения о своей госпитализации

90-летний российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения о пройденном им курсе химиотерапии и госпитализации.

Его супруга Надежда Соловьёва ранее назвала их "чушью".

"Стопроцентное вранье. Я сейчас на симпозиуме в Стамбуле. Спасибо за беспокойство", - заверил Владимир Познер ТАСС.



В конце мая Владимир Познер вовлечен в скандал вокруг своего выступления в Амстердаме. Депутаты парламента Нидерландов требовали от главы МИД страны дать разъяснения по поводу участия тележурналиста в мероприятии рамках концертного тура.