Карлсон рассказал о подарке от Путина

Журналист Такер Карлсон хранит у себя дома папку с копиями исторических документов, которую ему в качестве подарка во время встречи в Кремле вручил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Путин передал Карлсону копии пяти исторических документов, включая письма Богдана Хмельницкого, которые глава РФ лично выбрал из архива Кремля.

«Карлсон показал мне прощальный подарок Путина: папку, заполненную аккуратно подготовленными факсимиле исторических документов», — приводятся в тексте слова корреспондента WSJ, которого журналист пригласил к себе домой в штате Мэн.



Также он рассказал, что Карлсон винит президента США Джо Байдена в конфликте на Украине.

«Его администрация начала эту войну. Они вынудили Россию пойти на это, безрассудно тявкая о присоединении Украины к НАТО», — отметил журналист, подчеркнув, что считает нынешние американские власти «злодеями».



Напомним, что в начале февраля Карлсон приехал с визитом в Москву и взял интервью у Путина.