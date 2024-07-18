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Карлсон рассказал о подарке от Путина

Журналист Такер Карлсон хранит у себя дома папку с копиями исторических документов, которую ему в качестве подарка во время встречи в Кремле вручил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Карлсон рассказал о подарке от Путина
© globallookpress.com

По данным издания, Путин передал Карлсону копии пяти исторических документов, включая письма Богдана Хмельницкого, которые глава РФ лично выбрал из архива Кремля.

«Карлсон показал мне прощальный подарок Путина: папку, заполненную аккуратно подготовленными факсимиле исторических документов», — приводятся в тексте слова корреспондента WSJ, которого журналист пригласил к себе домой в штате Мэн.

Также он рассказал, что Карлсон винит президента США Джо Байдена в конфликте на Украине.

«Его администрация начала эту войну. Они вынудили Россию пойти на это, безрассудно тявкая о присоединении Украины к НАТО», — отметил журналист, подчеркнув, что считает нынешние американские власти «злодеями».

Напомним, что в начале февраля Карлсон приехал с визитом в Москву и взял интервью у Путина.