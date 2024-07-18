Путин рекомендовал присвоить имя экс-главы ВС РФ скверу в Москве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд РФ с 1989 по 2024 год. Документ опубликован.

Глава государства, отмечая выдающийся вклад Лебедева в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки, рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лебедев, а также присвоить его имя скверу в столице.

Также правительству РФ при участии Верховного суда поручено в течение полугода присвоить имя Лебедева Российскому государственному университету правосудия, а также учредить стипендии для студентов и аспирантов.