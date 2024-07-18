Захарова иронично прокомментировала решение фон дер Ляйен

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен нарушила права трансгендеров и небинарных личностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее глава ЕК сообщила, что начинает формирование нового состава комиссии. Она уточнила, что каждая страна ЕС должна будет направить двух кандидатов: мужчину и женщину.

«Мне кажется, нарушены права трансгендеров и небинарных личностей», — с юмором предположила Захарова.



Напомним, что в четверг, 18 июля, Европарламент переизбрал фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок.