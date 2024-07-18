В Москве обеспокоились за будущее Армении

Военные учения Вашингтона и Еревана Eagle Partners, которые проводятся в Армении, вызывают опасения за будущее этой страны, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, США и Евросоюз показывали много примеров, когда после дестабилизации регионов бросали своих временных союзников на произвол судьбы.

© МО Армении

Задача США и Евросоюза очевидно состоит в том, чтобы попытаться закрепиться в регионе Кавказа в ущерб традиционным партнерам и соседям южнокавказских государств. И, видимо, на территории Армении у них это получается делать. В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО — странная история, конечно. Ереван участвовал в саммите НАТО в Вашингтоне, проводят совместные маневры. Наглядный пример — идущие сейчас на территории страны армяно-американские учения «Eagle Partner», — сказала Захарова.



Она отметила, что это вызывает не только сожаление, но и беспокойство за будущее Армении, поскольку такие махинации США, ЕС и НАТО со многими странами проводили не раз. По ее словам, заканчивалось это тем, что Запад использует страны других регионов, а затем «выбрасывает за ненадобностью».

Углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель, как говорят натовцы, — стратегическое поражение России, Ереван рискует своими руками серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб, в том числе, и собственной безопасности, — отметила Захарова.



Ранее сообщалось, что Минобороны Армении возьмет на работу представителя армии США. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея в беседе с изданием Hetq. Она уточнила, что это указывает на начало нового стратегического этапа в двусторонних отношениях. Какую именно должность займет американский сотрудник, неизвестно.