В России отреагировали на переизбрание фон дер Ляйен главой Еврокомиссии

Переизбрание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на новый пятилетний срок вполне ожидаемо. Такое мнение в интервью RT высказал политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

"Это говорит о жутком кадровом голоде и о вырождении европейской политики, когда председателем Еврокомиссии становится такой непрофессиональный персонаж", - сказал Трухачев.



Эту должность, по его словам, могли бы занять более профессиональные кандидаты, такие как канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер Баварии Маркус Зедер.

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Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге избрал Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) на второй срок. Трансляция заседания, на котором проводилось голосование, велась на сайте ЕК.

За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат из 720 членов Европарламента.

Фон дер Ляйен занимает пост главы ЕК с декабря 2019 года. На заседании она подверглась критике со стороны как правой, так и левой оппозиции, представители которой обвинили ее в невыполнении обязательств в ходе первого мандата, разрушении европейской экономики и непринятии мер по борьбе с бедностью. При этом за ее избрание голосовали представители Европейской народной партии, от которой она баллотировалась на пост.

Суд ЕС ранее постановил, что ЕК не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Суд уточнил, что речь идет о контрактах на примерно 2,7 млрд евро, заключенных в 2020 и 2021 годах. Они касались поставки более чем 3 млрд доз вакцин. Контракты заключались под личным контролем фон дер Ляйен еще до того, как были проведены клинические испытания препаратов.

Решение суда не несет для главы ЕК никаких юридических последствий. Оно лишь может быть использовано как основание для последующих адресных исков организаций, представляющих пострадавших от применения вакцин в Европе, против Еврокомиссии и ее главы. В частности, суд Льежа рассматривает дело в отношении фон дер Ляйен по обвинениям в коррупции при закупке вакцин Pfizer. Ближайшие слушания назначены на 6 декабря.

Планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию оборонного Европейского союза подтверждают настрой ЕС на конфронтацию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И Россия, по его словам, учтет это в своих внешнеполитических подходах.

"Совместная политика обороны и безопасности это, собственно, одно из направлений общей работы в рамках Европейского союза. Так было всегда в ходе европейской интеграции, но это никогда не было основным направлением развития Европейского союза. По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и придании ЕС военной окраски", - сказал представитель Кремля.



Таким образом, по его словам, ЕС демонстрирует ставку на конфронтационные методы в своей внешней политике. Песков также предположил, что эта работа будет пересекаться с тем взаимодействием, которое страны Евросоюза имеют в рамках НАТО.

Представитель Кремля подчеркнул, что РФ не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, а на Украине защищает свои интересы, когда Евросоюз исключил любую возможность диалога. "Это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наши внешнеполитические подходы", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала за предстоящие пять лет превратить Европейский союз в "подлинный оборонный союз". Об этом говорится в ее предвыборной программе.

тсутствие реакции стран - членов Евросоюза на обещания Урсулы фон дер Ляйен в случае переизбрания на пост главы Еврокомиссии (ЕК) превратить организацию в оборонный союз косвенно свидетельствуют о запросе на трансформацию ЕС в НАТО 2.0. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Особенность нынешнего заявления главы Еврокомиссии настораживает не только тем, что она выходит за пределы собственных полномочий как должностного лица ЕС. Во всяком случае самого права на превращение ЕС из организации региональной экономической интеграции в "оборонный союз" у нее как руководителя комиссии ЕС нет. Гораздо более опасно то, что государства-члены никак не реагируют на подобного рода заявления. Косвенно это свидетельствует о политическом запросе большинства европейских государств на превращение ЕС в НАТО 2.0", - написал сенатор в своем Telegram-канале.



Он отметил, что политика обороны главным образом находится в сфере полномочий национальных государств Евросоюза.

"Перспективы военной интеграции ЕС зависят от единогласия глав государств и правительств в Европейском совете. И до настоящего времени этот вопрос находился в политическом тупике, несмотря на многочисленные призывы создать общую армию ЕС или превратить ЕС в некий военный союз. Статья 42 Лиссабонского договора предусматривает лишь военное сотрудничество между вооруженными силами государств-членов", - подчеркнул Косачев.



Политик напомнил, что Евросоюз возник изначально как европейское объединение угля и стали и должен был бы им оставаться, "если бы не насаждаемая США идеология трансатлантизма".

"Сейчас "атлантисты" явно давлеют над "евроскептиками". В итоге мы имеем то, что имеем. Де-юре ЕС остается организацией экономической интеграции. Де-факто брюссельские чиновники под давлением нынешней американской администрации подталкивают государства-члены к формированию НАТО 2.0", - констатировал вице-спикер Совфеда.



Он убежден, что в результате подобных действия "безопасности ни в Европе, ни в мире совершенно точно не прибавится", и печальный опыт существования НАТО является, по мнению Косачева, лучшим тому подтверждением.

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Утверждение Европарламентом кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на новый срок подтвердило, что политический курс ЕС не изменится, заявил ТАСС и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

© Постпредство РФ при ЕС

"Так называемые народные избранники дали понять, что перемен в ЕС не будет, а продолжится бетонирование существующего политического ландшафта", - подчеркнул он.



"Триумф фон дер Ляйен - это триумф евробюрократии и существующей политической системы, которая, несмотря на болезненные для нее итоги выборов в Европарламент, продолжает проводить политику, приведшую к усилению позиций правых сил в Европе. Она же за спиной избирателей и вопреки их воле поделила руководящие посты в ЕС", - подчеркнул российский дипломат.



Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на переизбрание Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии (ЕК) на второй срок. В разговоре с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что не стоит ожидать изменений в политике ЕК в ходе ее второго срока.

«Никаких положительных сдвигов для ЕК в избрании Урсулы я не вижу. (...) Когда таких людей выбирают, к сожалению, Венгрия здесь в меньшинстве. Я уверен, что большое количество политиков не поддерживает ее», — заявил Чепа.



Депутат также раскритиковал высказанную фон дер Ляйен идею сделать ЕС оборонным блоком.

«Это противоречит целям создания Евросоюза и превращает мирное культурное сообщество в военный союз. Это звучит дико», — пояснил парламентарий.



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