Постпредство РФ отреагировало на переизбрание фон дер Ляйен

И.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что противостояние с Россией станет основой и новой движущей силой европейского проекта под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Его слова приводит ТАСС.

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«Евросоюз окончательно сделал ставку на противостояние с Россией, которая в обозримой перспективе будет представлять для сегодняшней евробюрократии главную угрозу», — сказал он.



По его словам, долгосрочное противодействие «российской угрозе» провозглашено движущей силой развития евроинтеграционного проекта.

В России отреагировали на переизбрание фон дер Ляйен главой Еврокомиссии

18 июля действующую главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок. Решение было принято в ходе заседания депутатов Европейского парламента (ЕП) нового созыва, которое прошло во французском городе Страсбурге. В рамках мероприятия состоялось голосование за руководителя ЕК, в результате которого победу одержала фон дер Ляйен. Благодаря этому она останется на соответствующем посту до 2029 года.