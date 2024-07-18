Захарова дала совет властям ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что властям стран Евросоюза следует снять 3D-очки и начать решать внутренние проблемы.

«Удивительным образом страны ЕС полагают себя вправе решать проблемы вокруг Украины, при этом свои собственные проблемы почему-то решать не спешат», — сказала она.



При этом, по ее словам, они должны начать с этим работать.

«Но для этого нужно снять 3D-очки, выглянуть просто в окно и пообщаться со своим собственным населением», — сказала она.



Также Захарова заявила, что страны Запада обеспокоены тем, что украинская армия терпит одну неудачу за другой на пути к неминуемому поражению. Дипломат отметила, что коллективный Запад всеми силами пытается не допустить победы России. По мнению Захаровой, когда других способов против РФ уже не остается, «в ход идет террор».

Захарова: Запад изучает новые возможности для переговоров с РФ

Ранее в МИД РФ рассказали, что Запад изучает возможности для переговоров с Россией.