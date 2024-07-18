Стало известно, контактировал ли Лавров с дипломатами из США на полях ООН

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не контактировал с американскими дипломатами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Газета.Ru

«От американцев подобных запросов не поступало, соответственно, контактов не было», — отметила она. RT на русском

Ранее заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Роберт Вуд заявил, что представители США не планируют проводить каких-либо встреч с Лавровым в ООН в рамках его визита в Нью-Йорк. ТАСС