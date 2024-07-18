Глава Украины Владимиры Зеленский — нелюдь, который не может указывать России, что ей делать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова Зеленского, что Россия должна участвовать во второй мирной конференции по Украине в ноябре. Ura.Ru

«Что кому делать, точно решать будет не Зеленский. Тем более что-то там диктовать России, так сказать, ему даже не стоит думать об этом, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Если от этого нелюдя что-то там будет исходить, что должна делать Россия, просто игнорируйте сразу». ТАСС

Тремя днями ранее Зеленский заявил, что выступает за участие российской стороны во втором «мирном саммите» по Украине. В Кремле на это ответили, что Москва для начала хотела бы понять, что именно Зеленский имеет в виду, поскольку первый «саммит мира» именно саммитом мира не являлся. Российская газета