Захарова назвала Зеленского нелюдем

Глава Украины Владимиры Зеленский — нелюдь, который не может указывать России, что ей делать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова Зеленского, что Россия должна участвовать во второй мирной конференции по Украине в ноябре.

«Если от этого нелюдя что-то там будет исходить, что должна делать Россия, просто игнорируйте сразу. Точно решать будет не Зеленский, там более что-то диктовать России», — заявила Захарова в ходе брифинга, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».

