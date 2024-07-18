Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен. Газета.Ru

По ее словам, в последнее время активизировалось обсуждение понижения возраста призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году. При этом Киев отрицает такие планы по мобилизации. Lenta.ru

«Нет никаких сомнений, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен. Я думаю, что отметка 18 лет — это не предел», — заявила Захарова. News.ru

Дипломат обратила внимание, что «масла в огонь» подлил бывший постоянный представитель США при НАТО (2009-2013 годы) Иво Даалдер, заявив в интервью Euronews о необходимости использования Киевом имеющихся людских ресурсов и рекрутирования в войска граждан в возрасте 18-20 лет. «Я повторю, кто это заявил - это заявил [бывший] представитель Соединенных Штатов в НАТО. То есть та структура, которая и занимается выработкой планов, агрессивных планов, антироссийских планов, и использует киевский режим в этих целях, - указала Захарова. - Кому как не американскому постпреду понятно, известно и очевидно, что Вашингтон будет требовать от киевского режима для реализации своих преступных планов». ТАСС