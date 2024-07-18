Захарова назвала преступной позицию Германии по блокадникам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной позицию немецких властей, которые пообещали помощь полякам, но не предложили аналогичную поддержку жителям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС.

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Захарова обратила внимание, что во время визита в Польшу канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выплаты польским жертвам нацистской оккупации. На пресс-конференции с премьером Польши 2 июля Шольц заявил, что Германия «осознает свою историческую ответственность». Он указал, что в ближайшее время Берлин выделит деньги людям, пережившим нацистскую оккупацию в Польше.

«И все? Только Польша, еврейские и цыганские народы? А остальные?» - отметила Захарова.



Она подчеркнула, что российские власти расценивают это как «очередное проявление преступного лицемерия». Захарова заявила, что Германия использует двойные стандарты в вопросах исторической ответственности. В МИД РФ ранее сообщали, что Берлин отказался распространить выплаты блокадникам еврейского происхождения на всех блокадников.