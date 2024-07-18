Москва примет зеркальные меры в случае конфискации Западом российских активов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента, призывающую ЕС конфисковать активы России.

"Любое посягательство на имущественные права, интересы России, мы расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов. Подобные действия представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против нашей страны. В случае конфискации - как мы это расцениваем, воровства активов - будем руководствоваться принципом взаимности. Но в данном случае это будет просто зеркальная, симметричная - не важно, как она будет называться и формироваться, - но это будет ответная мера", - отметила дипломат.

