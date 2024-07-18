В МИД РФ заявили о встревоженности Запада провалами ВСУ

Страны Запада обеспокоены тем, что украинская армия терпит одну неудачу за другой на пути к неминуемому поражению. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга. Газета.Ru

«ВСУ терпят провал за провалом на пути к неминуемому поражению. Это, конечно, тревожит Запад, который всеми силами пытается не допустить победы России. И когда других способов нет, в ход идет террор», — добавила дипломат. ТАСС

Она выразила уверенность, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен и отметка 18 лет не предел. Говорит Москва