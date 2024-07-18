Захарова допустила снижение мобилизационного возраста на Украине

Отметка в 18 лет — не предел, мобилизационный возраст на Украине ещё могут снизить, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Активизировались разговоры о понижении в будущем 25-м году мобилизационного возраста на Украине до 18 лет... Я думаю, что отметка 18 лет — это не предел», — сказала она.



Ранее бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер заявил, что властям в Киеве пора приступить к мобилизации людей в возрасте от 18 лет.

Также сообщалось, что в Черновцах мобилизованный выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу.