Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что покушения на президента России Владимира Путина готовились при участии «англосаксонских хозяев» Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова прокомментировала заявление о покушениях на президента РФ, ранее сделанное главой украинской военной разведки Кириллом Будановым* (внесен в перечень экстремистов и террористов в России). Он заявлял, что попыток подготовить покушение было несколько.

Песков: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

«Нет сомнения, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима», - так это прокомментировала Захарова.



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что безопасность президента РФ обеспечивается на должном уровне. Песков отмечал, что все угрозы, исходящие от Украины, «очевидны».

* внесен в перечень экстремистов и террористов в России.