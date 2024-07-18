Захарова заявила о причастности Запада к подготовке покушений на Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что покушения на президента России Владимира Путина готовились при участии «англосаксонских хозяев» Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова прокомментировала заявление о покушениях на президента РФ, ранее сделанное главой украинской военной разведки Кириллом Будановым* (внесен в перечень экстремистов и террористов в России). Он заявлял, что попыток подготовить покушение было несколько.
Песков: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне
«Нет сомнения, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима», - так это прокомментировала Захарова.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что безопасность президента РФ обеспечивается на должном уровне. Песков отмечал, что все угрозы, исходящие от Украины, «очевидны».
* внесен в перечень экстремистов и террористов в России.