Покушение на российского президента Владимира Путина, о котором на днях заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), готовилось на деньги англосаксонских хозяев Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нет сомнений, что э то преступление [покушение на Путина]… подобные преступления финансировались и планировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима. Деньги идут колоссальными потоками, и ни одно злодеяние, ни один террористический акт против мирного населения, против власти, ни разу за это период не были осуждены странами Запада в их национальном качестве или коллективно», — заявила Захарова на брифинге.



Трансляция его идет на телеканале «Россия 24».

Буданов ранее заявлял и безуспешной попытке украинских спецслужб совершить покушение на Владимира Путина. В Кремле в ответ на это заявили, что безопасность российского президента обеспечивается на должном уровне. безуспешно пытались совершить покушение на Путина. Захарова, комментируя высказывание Буданова, что покушение на Владимира Путина готовилось опять на американские деньги и посоветовала США использовать эти средства на американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США.