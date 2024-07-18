Власти в Германии по-прежнему отказываются от предложений по проведению открытого международного расследования терактов на «Северных потоках», сообщил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. RT на русском

«Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, германские власти по-прежнему отказываются от любых предложений по проведению открытого международного расследования терактов на крупнейшем объекте европейской энергетической инфраструктуры. Ссылаются на продолжающееся расследование по линии германской генпрокуратуры, призывая «не мешать» его проведению», - отметил посол. Он указал на то, что «за это время не было сделано ни одного официального заявления, способного хоть как-то пролить свет на инцидент". «Тема всячески «задвигается». Возможные сроки окончания следственных действий не анонсируются», - констатировал Нечаев. ТАСС

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Швеции и США при расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно охарактеризовать как международный сговор с целью сокрытия теракта. Газета.Ru