Запад не един в вопросе мира и войны в Европе, что показали покушение на экс-президента США Дональда Трампа, а также прошедшие выборы в европейских странах и Европарламент, заявил сенатор Алексей Пушков. Он также подчеркнул, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан стал первой официальной «ласточкой» того, что пора переходить к переговорам . Слова Пушкова передает корреспондент NEWS.ru.

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Запад не един. Он един на уровне нынешних правящих элит, но как только мы смотрим вглубь.. Если бы Запад был един, то в Трампа бы никто не стрелял, не было бы такой обостренной борьбы в США, а за Марин Ле Пен (лидер парламентской фракции «Национальное объединение» — прим. NEWS.ru) не проголосовало бы 11 млн французов, а за Найджела Фаража (лидер партии Reform UK — прим. NEWS.ru) не проголосовали бы 4,5 млн британцев, — пояснил сенатор.



Пушков предложил отделить нынешнее руководство стран Запада от населения этих государств, поскольку население там разное и оно голосует за разные политические силы. Он также подчеркнул, что отсутствие единства Запада продемонстрировал Виктор Орбан, которого после поддержал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, Болгария, и косвенно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, призвавший создать основу для переговоров.

Ранее Пушков заявил. что визит Орбана в Россию стал важным шагом. По его словам, премьер пытается спасти Европу от нее самой. Пушков подчеркнул, что Орбан — один из немногих, кто имеет свою собственную позицию, и он поступил смело, бросив вызов Евросоюзу.