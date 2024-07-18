МИД РФ допустил развертывание ядерных ракет в ответ на шаги США в ФРГ

Москва может пойти на развертывание ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение дальнобойных американских ракет в Германии. О таком ответе предупредил замглавы МИД России Сергей Рябков.

© Российская Газета

"Я не исключаю никакие варианты", - сказал он, отвечая на вопрос о такой вероятности (цитата по ТАСС).



Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Это оружие значительно превзойдет уже находящиеся в Европе вооружения.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение США серьезной ошибкой, которая повышает риски гонки ракетных вооружений и может привести к неконтролируемой эскалации.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров счел унизительным для ФРГ давать согласие на такой шаг США. По его оценкам, это говорит о готовности Берлина "беспрекословно подчиняться" Вашингтону.

В Кремле же отметили, что договоренности США и Германии на этот счет демонстрируют возвращение всех атрибутов "холодной войны".