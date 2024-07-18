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«Из изгоя в лидеры»: Пушков о будущем Орбана в случае победы Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поехав в Россию, сделал очень правильный ход, заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, политика активно поддерживает экс-президент США Дональд Трамп и в случае его победы он станет одним из лидеров Европы именно благодаря своим действиям в прошлом, передает корреспондент NEWS.ru.

Пушков спрогнозировал будущее Орбана в случае победы Трампа
© News.ru
Я считаю, что Орбан сделал очень правильный ход. Не с этической точки зрения, а с точки зрения сохранения Европы, которую ее нынешние лидеры ведут явно не в том направлении, котором нужно. Даже чисто в политическом [смысле] он сделал достаточно интересный ход, потому что ситуация может развернуться, и он может превратиться из изгоя в одного из лидеров Европы, — заявил Пушков.

Сенатор добавил, что миссия Орбана может стать началом процесса выхода Европы из кризиса. В целом региону и нужны такие лидеры, которые будут делать смелые и дерзкие шаги, констатировал политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал текст предложений венгерского премьера по Украине, однако реакцию Евросоюза на них в Москве видели. По его словам, контакты по этому поводу у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова продолжаются. Накануне он встречался со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Политика
Петер Сийярто
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Алексей Пушков
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