Пушков ответил, планируют ли блокировать YouTube в России

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков заявил, что блокировки YouTube в России не ожидается. Об этом сообщает РИА Новости.

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На прошлой неделе СМИ сообщили, что в России собираются окончательно заблокировать YouTube. Как писала «Газета.Ru» со ссылкой на источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур, на протяжении лета будет «некая деградация», при которой в ряде регионов будут замедлять работу ресурса, а в сентябре начнется блокировка.

«Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», — заявил Пушков.



Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в РФ не рассматривают вопрос ограничения доступа к ресурсу. По его словам, возникшие проблемы со скоростью работы YouTube связаны с оборудованием, «которое более двух лет никак не обновляется, и никаких объяснений здесь быть не может».