Запад спровоцировал Лаврова в ООН: что из этого вышло, ответ главы МИД

16 и 17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров председательствовал на открытых дебатах Совбеза ООН. Во время слушаний постпред США Линда Томас-Гринфилд попыталась спровоцировать министра. Что из этого вышло, какой ответ дал Лавров?

Что за слушания проходили в штаб-квартире ООН

16 июля Лавров прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в открытых слушаниях. В первый день он выступил в качестве председателя на дебатах по теме многостороннего сотрудничества, а 17 июля — на слушаниях по ситуации на Ближнем Востоке.

В ходе официальной поездки министра также состоялся ряд двусторонних встреч. В частности, на полях заседания Совбеза ООН Лавров встретился с коллегой из Ливана Абдаллой Бу Хабибом. Во время беседы стороны обменялись мнениями по ситуации в ближневосточном регионе. Кроме того, глава российского МИД провел встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Правительства национального единства Ливии Тахером Бауром, коллегой из Ирана Али Багери Кяни.

Лавров также встречался с начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом Аз-Зайяни, главным дипломатом Кувейта Абдуллой Али аль-Яхья, министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Накануне поездки Лаврова в Нью-Йорк замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что США не просили об организации встречи министра с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях мероприятий в штаб-квартире ООН.

Как Запад спровоцировал Лаврова в ООН, ответ главы МИД

Постпред США Линда Томас-Гринфилд во время своей речи в СБ ООН повторила заявления администрации США по кризису на Украине. Российская сторона неоднократно опровергала эти заявления Вашингтона.

Она также затронула тему встречи по Украине в Швейцарии, которая прошла в середине июня.

«Важно отметить, что этот саммит не был именно формальными переговорами. В конце концов, для мирного урегулирования потребуется присутствие за столом переговоров как Украины, так и России», — заявила она.



Комментируя речь представителя американской стороны, Лавров дал ироничный ответ: «Благодарю представителя США за красочное выступление».

Кроме того, российский министр поинтересовался у Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой.

«Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь?» — спросил Лавров.



Что еще Лавров сказал в ООН

Глава МИД РФ заявил о заблуждениях США в том, что они не пострадают от новой глобальной войны. По его словам, Вашингтон полагает, что жертвами мирового противостояния станут страны Европы, поэтому им нужно осознать уготованную для них роль.

«От новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники, если на таком анализе строится стратегия администрации [президента США Джо] Байдена, то это крайне опасное заблуждение. Европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготована», — отметил министр.



Лавров подчеркнул, что решения по урегулированию кризиса на Украине должны учитывать реалии «на земле», а Западу следует перестать накачивать Киев оружием — тогда конфликт закончится. По словам главы российского МИД, США и их союзники придерживается курса «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского, который имеет форму ультиматума. В то же время он отметил, что Москва готова к переговорам по этой теме, а также по вопросам безопасности в Европе. Также, добавил Лавров, Россия не вмешивается в дела других стран, в том числе США.