Составлен рейтинг самых влиятельных людей России

Царьград провел социологическое исследование по методу экспертного опроса, чтобы составить списки самых влиятельных людей современной России. Методика исследования была довольно непростой.

© пресс-служба Госдумы

Вначале были отобраны 10 известных политологов, каждому из которых, в свою очередь, было предложено назвать по пять коллег, которые могли бы выступить экспертами в вопросах влиятельности представителей отечественной элиты. Таким образом был составлен список из 25 экспертов (так как в ряде случаев предложенные имена совпадали).

Каждому эксперту был предложен список из более чем 100 персон, в который вошли все члены правительства России, все руководители Администрации президента, наиболее известные депутаты Государственной думы и сенаторы, а также наиболее известные руководители крупнейших корпораций и бизнес-империй. Эксперты оценивали их влиятельность по 10-бальной шкале.

Эксперты отметили, что из списков сразу были исключены президент РФ Владимир Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Так, лидирующие строчки в рейтинге влиятельности российских политиков заняли Михаил Мишустин — Председатель Правительства; Сергей Собянин — мэр Москвы; Дмитрий Медведев — зампред Совбеза России. Лидером рейтинга влиятельности депутатов стал председатель Госдумы, член Госсовета Вячеслав Володин. Вторую строчку занимает лидер фракции партии «Единая Россия» Владимир Васильев. Замыкает тройку лидеров Александр Жуков — первый зампред Вячеслава Володина.

Согласно данным, которые Царьград получил в ходе социологического опроса, самым влиятельным представителем большого бизнеса в России стал Юрий Ковальчук — основной акционер банка «Россия» и один из его основателей.

До этого был составлен рейтинг самых влиятельных людей Нижегородской области.