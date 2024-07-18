Составлен рейтинг самых влиятельных людей России
Царьград провел социологическое исследование по методу экспертного опроса, чтобы составить списки самых влиятельных людей современной России. Методика исследования была довольно непростой.
Вначале были отобраны 10 известных политологов, каждому из которых, в свою очередь, было предложено назвать по пять коллег, которые могли бы выступить экспертами в вопросах влиятельности представителей отечественной элиты. Таким образом был составлен список из 25 экспертов (так как в ряде случаев предложенные имена совпадали).
Каждому эксперту был предложен список из более чем 100 персон, в который вошли все члены правительства России, все руководители Администрации президента, наиболее известные депутаты Государственной думы и сенаторы, а также наиболее известные руководители крупнейших корпораций и бизнес-империй. Эксперты оценивали их влиятельность по 10-бальной шкале.
Эксперты отметили, что из списков сразу были исключены президент РФ Владимир Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Так, лидирующие строчки в рейтинге влиятельности российских политиков заняли Михаил Мишустин — Председатель Правительства; Сергей Собянин — мэр Москвы; Дмитрий Медведев — зампред Совбеза России. Лидером рейтинга влиятельности депутатов стал председатель Госдумы, член Госсовета Вячеслав Володин. Вторую строчку занимает лидер фракции партии «Единая Россия» Владимир Васильев. Замыкает тройку лидеров Александр Жуков — первый зампред Вячеслава Володина.
Согласно данным, которые Царьград получил в ходе социологического опроса, самым влиятельным представителем большого бизнеса в России стал Юрий Ковальчук — основной акционер банка «Россия» и один из его основателей.
До этого был составлен рейтинг самых влиятельных людей Нижегородской области.