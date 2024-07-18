Рябков назвал возможный ответ России на ракеты США в Германии

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не исключает размещение ракет с ядерным оснащением в ответ на американские ракеты в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

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С 2026 года США планируют размещать в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk, а также об экспериментальных гиперзвуковых вооружениях, дальность действия которых будет «значительно больше», чем у уже размещенного в Европе оружия.

Германия объяснила размещение ракет США

В МИД России ранее заявили, что Москва даст военный ответ на размещение ракет. Позже Рябков подчеркнул, что РФ будет реагировать «компенсационными мерами». Также он отметил, что Россия должна готовиться к разным вариантам наращивания ядерного потенциала Америкой.