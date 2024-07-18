Косачев: Евросоюз под давлением США может превратиться во вторую НАТО

Нынешняя администрация США подталкивает страны Европейского союза к формированию «НАТО 2.0». Об этом 17 июля заявил в соцсетях заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания пообещала превратить ЕС в оборонный блок и создать специальный фонд для инвестирования в передовые технологии в наземной, морской, воздушной, космической и информационной сферах.

По словам сенатора, с точки зрения международного права данная ситуация является выходом за пределы полномочий межгосударственного объединения.

«Особенность нынешнего заявления главы Еврокомиссии настораживает не только тем, что она выходит за пределы собственных полномочий как должностного лица ЕС. Во всяком случае самого права на превращение ЕС из организации региональной экономической интеграции в «оборонный союз» у нее, как руководителя Комиссии ЕС, нет», — отметил Косачев.



Гораздо более опасно, по мнению парламентария, отсутствие реакции государств-участников на подобные заявления фон дер Ляйен. Это свидетельствует о политическом запросе большинства европейских государств на «превращение ЕС в НАТО 2.0», выразил уверенность Косачев.

Он напомнил, что изначально ЕС возник как европейское объединение угля и стали.