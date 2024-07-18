Песков объяснил, зачем ЕС хотят превратить в оборонный союз

Идея превращения Европейского союза (ЕС) в оборонный союз говорит о нагнетании напряженности, смене европейских приоритетов и настрое на конфронтацию. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей предвыборной программе до 2029 года обещала продолжать военную поддержку Украины «так долго, как это необходимо», а также превратить Европейский союз в оборонный. В частности, в случае переизбрания на второй срок, она намерена создать Европейский оборонный фонд и вкладывать деньги в такие области, как наземные, воздушные и морские силы, космос и кибербезопасность.

«Это лишний раз подтверждает настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике», - заявил Дмитрий Песков, комментируя идеи главы Европейской комиссии.



По словам официального представителя Кремля, по всей видимости, Урсула фон дер Ляйен считает необходимым смену приоритетов и придание ЕС «военной окраски», сообщает РИА Новости.

При этом Дмитрий Песков исключил угрозу Европе от России, заметив, что на Украине российская сторона «защищает свои интересы в условиях, когда страны ЕС исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности» Москвы.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Россия провела несколько раундов мирных переговоров с Украиной. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Но по инициативе украинской стороны переговоры были прекращены.