Собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном, получили клички

Подаренные президенту России Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном собаки получили клички. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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— Мы сообщим вам. Естественно, клички есть. Мы их сообщим, — передало слова Пескова издание «Газета.ру».



Ранее стало известно, что они проживают в резиденции российского лидера в Ново-Огареве.

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину пару собак породы пхунсан. Для жителей Северной Кореи эти собаки — «один из государственных символов КНДР», они известны как охотники на тигров и легко справляются даже с большими хищными животными. О том, каких еще животных получал в подарок российский лидер, — в материале «Вечерней Москвы».

Дмитрий Песков также сообщил, что президент России с признательностью принял двух собак, которых ему подарил лидер Северной Кореи. По словам представителя Кремля, имена для питомцев пока не придумали.

Президент получил собак в подарок во время государственного визита в КНДР. Его самолет приземлился в аэропорту Пхеньяна. Сторонами в ходе переговоров был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Что обсуждали лидеры двух государств на встрече — в материале «Вечерней Москвы».