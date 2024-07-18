В Кремле назвали дополнительной угрозой для России возможное присутствие военных кораблей НАТО в Черном море, о чем сказано в стратегии морской безопасности Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти вопросы регулируются конвенцией Монтре. Ura.Ru

«Разумеется, присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, представляет собой дополнительные угрозы для РФ, учитывая непосредственную вовлеченность НАТО в [украинский] конфликт», — сообщил официальный представитель Кремля. Газета.Ru

Он добавил, что Москва для обеспечения своей безопасности будет предпринимать соответствующие меры, учитывая присутствие натовских кораблей на Черном море. ТК Звезда