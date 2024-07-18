МИД прокомментировал деятельность биолабораторий США у границ России

Россия регулярно выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной биологической деятельностью, проводимой при участии США вблизи границ России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на открытии международной конференции «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС».

Рябков заявил, что биологические лаборатории размещает американское военное ведомство вблизи российских границ далеко за пределами США, передает ТАСС.

Кириллов: под Авдеевкой найдена лаборатория ВСУ для создания отравляющих веществ

Ранее Минобороны выявило более 50 причастных к биолабораториям США на Украине.