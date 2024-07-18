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Рябков: Россия обеспокоена биологической деятельностью при участии США вблизи своих границ

Россия регулярно выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной биологической деятельностью, проводимой при участии США вблизи границ России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на открытии международной конференции «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС».

МИД прокомментировал деятельность биолабораторий США у границ России
© ТАСС

Рябков заявил, что биологические лаборатории размещает американское военное ведомство вблизи российских границ далеко за пределами США, передает ТАСС.

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Ранее Минобороны выявило более 50 причастных к биолабораториям США на Украине.

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