Пушков ответил Дуде на слова о войне с Россией

Президент Польши Анджей Дуда не до конца понимает, о чем он говорит, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя слова политика о возможном конфликте между Россией и НАТО. Он предположил, что у некоторых в Европе могли «расплавиться мозги» из-за жары. По мнению Пушкова, Дуда проявил самонадеянность, и ему «лучше молчать».

Дуда, видимо, не до конца понимает, что именно он сказал. Такое бывает. В Европе большая жара. У некоторых мозги плавятся. Вывод: Дуда самонадеян, как его предки, дважды обрекшие Польшу на национальную катастрофу. Иногда лучше молчать, чем говорить, — заявил сенатор.



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Пушков также отметил, что слова Дуды — это не просто риторика, политик высказался за «добрую половину руководства НАТО». В таком случае возникает вопрос, какую выгоду может поиметь Альянс от конфликта с Россией. Пушков также усомнился, что Дуда продумал все последствия такой войны. Кроме того, сенатор задался вопросом, поддержат ли соотечественники «самоубийственные порывы» президента Польши.

Понимает ли Дуда, что война с Россией вызовет мощный кризис внутри НАТО, вплоть до его раскола, а также внутренний кризис внутри ряда стран альянса? Или он считает НАТО железобетонным бункером? В этом случае он сильно ошибается, — добавил Пушков.



Ранее Дуда предположил, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, может начаться война с НАТО. Политик также отметил, что Североатлантическим альянс уже готовится к возможным боевым действиям.