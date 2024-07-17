Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

Владимир Путин провел разговор по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Во время беседы обе стороны дали высокую оценку достигнотому уровню дружественных отношений двух стран, которые основываются на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Кроме того, Путин и Аль Сауд обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества РФ и Саудовской Аравии в торгово-экономической, политической и энергетической сферах. В частности, стороны подчеркнули важность продолжения тесной координации в рамках ОПЕК+ для обеспечения стабильности на рынке энергоносителей.

Главы двух государств также условились поддерживать контакты на различных уровнях.

По информации СМИ, Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. В Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали, подчеркнув, что отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении.

Одновременно аналитики отмечали, что само обсуждение этого вопроса дает четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, о которых "Большая семерка" давно забыла.