В Крыму назвали морскую стратегию Украины фарсом Зеленского

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал новую морскую стратегию Украины очередным фарсом украинского президента Владимира Зеленского, рассчитанным на западную публику. Его слова приводит РИА Новости.

© Газета.Ru

«Морская стратегия — это очередной фарс Зеленского, рассчитанный на западную публику брюссельского розлива», — заявил политик.



Смирнов отметил, что после завершения специальной военной операции Украина окончательно утратит возможность военного присутствия на Черном море. При этом, считает председатель межнациональной миссии Крыма, внеблоковый статус Киева исключит нахождение флота НАТО на ее территории.

По словам Смирнова, перспектива использования Киевом морских путей даже в гражданских целях на сегодняшний день также потеряла свою актуальность. Украина сможет использовать морские пути в зависимости от позиции России, а не от «фантазий Киева».

До этого Зеленский утвердил стратегию морской безопасности страны. Цель стратегии — «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины». Из подписанного документа следует, что она будет распространяться на прибрежные территории Украины, а также морские границы страны и «другие районы Мирового океана», где у Украины есть какие-либо интересы.

Ранее сообщалось, что США передали Украине патрульные катера.