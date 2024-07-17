Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН из-за инцидента с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке после того, как неизвестные прервали выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова произраильскими лозунгами.

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«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?» — написала Захарова.



Она рассказала, что выступившие с криками в поддержку Израиля не были дебоширами и попали в зал не случайно, а в составе израильской делегации.

«Поведение делегации Израиля в ООН давно вызывает вопросы у многих: сотрудники постпредства этой страны регулярно превращают дипломатическую работу в балаган», — заявила Захарова.



Она добавила, что если такое поведение одной из делегации признают нормой, то вскоре очередные «гости» других делегаций начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза.