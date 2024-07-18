Захарова осудила попытку сорвать выступление Лаврова. Она сравнила работу ООН с балаганом

Попытка активистов сорвать выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ООН получилась глупой и достигла противоположного эффекта, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат также усомнилась в безопасности штаб-квартиры организации.

Поведение делегации Израиля в ООН давно вызывает вопросы у многих: сотрудники постпредства этой страны регулярно превращают дипломатическую работу в балаган, — отметила Захарова.

Если такое поведение признают нормой, то очередные «гости» какой-либо другой делегации вскоре начнут прерывать работу Совбеза в поддержку своих дипломатов «разными оригинальными способами», добавила представитель МИД РФ.

Активисты 17 июля попытались сорвать речь Лаврова о ситуации на Ближнем востоке на заседании Совбеза ООН. Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик позже сообщил, что они оказались гостями израильской делегации.

Ранее Лавров на заседании в Совете Безопасности ООН заявил, что Россия поддерживает вступление Палестины в Организацию Объединенных Наций. Министр также напомнил, что ее суверенитет признали уже почти 150 стран. Лавров напомнил, что в 1949 году СССР поддержал заявку Израиля на членство в ООН, но при условии выполнения резолюций Генассамблеи о Плане раздела Палестины и праве ее беженцев на возвращение. По его словам, тогда эти условия были четко оговорены.