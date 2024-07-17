Лавров: есть доказательства причастности Гершковича к шпионской деятельности

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича к шпионской деятельности.

«У нас есть неопровержимые доказательства, что Гершкович занимался шпионской деятельностью», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.



Он отметил, что спецслужбы России и США ведут контакты по возможности обмена.

В Генпрокуратуре России ранее заявили, что Гершкович в марте 2023 года по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию об «Уралвагонзаводе».